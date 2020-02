101-Jährige erinnert sich

Jüdin erzählt: Mein Nachbar war Adolf Hitler

12.02.2020, 20:49 Uhr | ssp, rtr

Tür an Tür mit Adolf Hitler: Die Jüdin Alice Frank Stock erzählt im Interview von ihrer Zeit in München, als Hitler ihr Nachbar war. (Quelle: t-online.de)

Alice Frank Stock ist Jüdin und lebt heute in Großbritannien. Geboren wurde sie aber in Deutschland, wo sie in den 1920er und 30er-Jahre in München wohnte – nebenan von Adolf Hitler. (Quelle: t-online.de)

Alice Frank Stock ist Jüdin und lebt heute in Großbritannien. Doch während der 1920er und 1930er-Jahre wohnte die heute 101-Jährige in München – nebenan von Adolf Hitler.

Die 101-jährige Alice Frank Stock lebt in Großbritannien. In den 1920er und 1930er Jahren aber war München ihr Zuhause. In der Nähe des Prinzregentenplatzes wohnte sie neben Adolf Hitler. Heute erinnert sich die Jüdin noch genau an einige Szenen, die sie damals beobachtete. "Ich habe ihn ein oder zwei Mal nach Hause kommen sehen, wie sein Auto vorfuhr und zwei SS-Männer heraussprangen", erzählt die 101-Jährige. "Und er eilte ins Haus, sichtlich verängstigt."

