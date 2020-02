Drama in Oberbayern

Mutter stürzt in den Tod - Polizei findet zwei tote Kinder

22.02.2020, 11:58 Uhr | dpa

Eine 38 Jahre alte Frau hat in Manching mutmaßlich ihre Kinder getötet und sich dann in einem Treppenhaus in die Tiefe gestürzt (Symbol). Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/ZB. (Quelle: dpa)