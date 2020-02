Schnelle Ausbreitung

Coronavirus in Deutschland – an diesen Orten gibt es Infektionen

28.02.2020, 18:25 Uhr | dpa

Eine Krankenschwester auf der Infektionsstation einer Uniklinik in NRW: Zehn neue Fälle des Coronavirus gibt es bislang in Deutschland. (Quelle: dpa)

In Deutschland gibt es weitere Fälle von Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus: Nach Westen und Südwesten des Landes nun auch in Hamburg und Hessen. Ein Überblick.

Das neuartige Coronavirus verbreitet sich in Deutschland rapide. Auch am Freitag wurden weitere Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 bekannt. Damit stieg die Zahl der Infektionen in Deutschland auf 36. In mehreren Bundesländern wird intensiv nach möglichen Infizierten gesucht.

Die Übersicht:

In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der Infektionen 21 gestiegen. Am Freitag wurde die Erkrankung eines Mitarbeiters einer Unternehmensberatung in Düsseldorf bekannt.



Die 14 am Donnerstag in Gangelt positiv Getesteten seien in häusliche Quarantäne entlassen worden, weil eine stationäre Behandlung nicht notwendig sei, hieß es. Die Betroffenen wohnen vorwiegend in der Gemeinde im Kreis Heinsberg. Alle dort Infizierten hatten den Behörden zufolge Kontakt mit einem Ehepaar aus Gangelt, das in der Uniklinik Düsseldorf behandelt wird.

In der Region stehen schätzungsweise 1.000 Menschen vorsorglich unter häuslicher Quarantäne. Nach Angaben eines Sprechers des Kreises Heinsberg könnte es bei einer Karnevalssitzung etwa 400 Kontaktpersonen gegeben haben – aber auch deren Partner und Kinder stehen zu Hause unter Quarantäne. Der "Patient Null", der den Ausbruch in NRW verursacht hat, ist nach Behördenangaben weiter unbekannt. Die gespenstische Atmosphäre in Gangelt und was die Anwohner vor Ort sagen, sehen Sie oben im Video oder hier.



In Baden-Württemberg wurden am Freitag zwei weitere Infektionen bekannt. Damit stieg die Zahl der bestätigten Fälle in dem Bundesland auf zehn. Bei den neuen Fällen all handle es sich um einen Mann aus dem Landkreis Ludwigsburg, der bei der sogenannten Influenza-Überwachung "herausgefischt" worden sei, teilte das Sozialministerium am Freitag in Stuttgart mit. Das bedeutet, dass Proben im Labor des Landesgesundheitsamtes, die auf Influenza getestet wurden, automatisch auch auf das Coronavirus hin untersucht werden. Dies ist der erste Fall, der auf diese Art ermittelt wurde.

Beim zweiten Fall handelt es sich um einen Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis, der sich am Mittwochabend nach seiner Rückkehr aus dem Ski-Urlaub in Südtirol mit leichten Symptomen in der Notfallambulanz der Heidelberger Universitätsklinik vorgestellt hatte. Der Test fiel am späten Donnerstagabend positiv aus.

In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der registrierten Infektionen am Donnerstag auf zwei gestiegen. Ein neuer Fall wurde aus Kaiserslautern gemeldet. Der Mann sei im Iran gewesen und habe dort Kontakt mit einer "symptomatisch auffälligen Person" gehabt, sagte Landesgesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler.

Im Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz wird außerdem der Soldat behandelt, der am Militärflughafen Köln-Wahn stationiert ist. Er hatte laut Bundeswehr beim Karneval Kontakt zu dem schwer Erkrankten oder dessen Frau aus Gangelt; die Behörden suchen nach Kontaktpersonen.

In Bayern gibt es einen neuen Coronavirus-Fall. Es handele sich um einen Mann aus Mittelfranken, der in Deutschland Kontakt mit einem infizierten Italiener hatte, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in München am Donnerstagabend mit. Der Italiener sei erst nach seiner Rückkehr nach Italien positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden.

Die interaktive Karte zeigt weltweite Ausbreitung des Coronavirus

Die Infektion des Mittelfranken wurde nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Abend bestätigt, wie ein Ministeriumssprecher weiter erklärte. Das zuständige Gesundheitsamt habe begonnen, Kontaktpersonen des Mannes zu ermitteln. Einzelheiten sollen am Freitag mitgeteilt werden.

In Hamburg wurde in der Nacht zum Freitag der erste Ansteckungsfall bestätigt. Bei dem vom Virus betroffenen Patienten handelt sich um einen Mitarbeiter des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE), wie die Gesundheitsbehörde der Hansestadt und das UKE mitteilten. Der Mann wohnt demnach in Schleswig-Holstein und kehrte kürzlich von einem Italien-Urlaub zurück. Der infizierte Mitarbeiter sei "in stabilem Zustand" und halte sich isoliert zuhause auf, hieß es in der Mitteilung.

Auch in Hessen wurde der Erreger der neuartigen Lungenkrankheit Covid-19 bei einem Patienten nachgewiesen, wie das Landessozialministerium bekanntgab. Bei einer Person im Lahn-Dill-Kreis sei der Erreger Sars-CoV-2 nachgewiesen worden, teilte der Landkreis am Donnerstagabend mit.