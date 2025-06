US-Präsident Donald Trump hat mitgeteilt, dass die USA am Mittwoch ein Handelsabkommen mit China unterzeichnet hätten. Er präzisierte allerdings nicht, was für eine Art von Abkommen das sein soll. Er deutete zudem an, dass auch mit Indien ein Abkommen bevorstehen würde. "Wir haben einige großartige Abkommen. Wir haben eines in Aussicht, vielleicht mit Indien, ein sehr großes, bei dem wir Indien öffnen werden", fügte er hinzu. Trump äußerte dies bei einer Veranstaltung im Weißen Haus.