Der ehemalige Grünen-Co-Chef und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wird bald in einer neuen Rolle zu sehen sein. Er wird auf der Bühne des Berliner Ensembles stehen – allerdings nicht als Schauspieler. Stattdessen wird er eine Talkrunde moderieren.

"Ab Oktober findet ihr mich dort für eine Sonntagsmatinee etwa alle sechs bis acht Wochen im Gespräch mit verschiedenen Gästen," schrieb Habeck auf Instagram. Den Anfang sollen die Talkmoderatorin Anne Will und der ehemalige Verkehrsminister Volker Wissing machen. Habeck will mit beiden darüber sprechen, ob Demokratien den Notfall brauchen. Es sollen aktuelle Themen bei den Unterhaltungen erörtert werden. "Vorgenommen habe ich mir lange, tiefe ruhige Gespräche mit Leuten, die uns den Hintergrund für alle die Krisen, Konflikte und Aufregung unserer Zeit vielleicht ein bisschen erklären", sagte Habeck.

Anhänger zeigen sich begeistert

In der Kommentarspalte gab es Zustimmung. "Schön, dass du wieder da bist. Harte Zeiten ohne dich in der Politik", schrieb ein Nutzer. "Danke Robert, dass du nicht ganz verschwindest. Aufgrund der Hasskampagne der letzten Jahre wäre das nur mehr als verständlich", schrieb ein anderer. Einige Kommentatoren regten an, die Gespräche online, zum Beispiel als Podcast zu veröffentlichen.