Großeinsatz in Bayern

Feuer in großem Freilichtmuseum

01.03.2020, 10:20 Uhr | dpa, bmb

Im bayerischen Kronburg ist ein Gebäude in einem Bauernhofmuseum abgebrannt – der Schaden liegt im sechsstelligen Bereich. Auslöser war wohl ein traditionelles Funkenfeuer.

Bei einem Feuer in einem Bauernhofmuseum in Bayern ist ein Schaden von rund 750.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, ging am Samstagabend ein mit Stroh gedecktes Haus in Flammen auf.



Etwa 130 Feuerwehrleute rückten im schwäbischen Kronburg an und löschten den Brand. Ein traditionelles Funkenfeuer, das in der Nähe stattfand, löste den Brand wohl aus. Verletzte gab es nicht.

Das betroffene schwäbische Bauernhofmuseum im Ortsteil Illerbeuren zählt zu den größten Freilichtmuseen Deutschlands. Der Komplex besteht aus insgesamt 32 Gebäuden.