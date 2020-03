Unglück in Thüringen

Mann stirbt bei Brand in Jena

01.03.2020, 11:16 Uhr | dpa

In Thüringen bricht in einer Wohnung eines 51-Jährigen ein Feuer aus. Der Mann stirbt – die Feuerwehr muss 50 weitere Menschen in Sicherheit bringen.

Bei einem Feuer in einem Wohnblock in Jena ist ein Mann ums Leben gekommen. Der Brand war am Samstagabend in der Wohnung des 51-Jährigen ausgebrochen, teilte die Polizei mit.



Die Feuerwehr brachte etwa 50 Menschen in Sicherheit. Einem Notarzt gelang es nicht, den 51-Jährigen zu reanimieren. Einzelne Wohnungen sind derzeit bewohnbar. Die Brandursache ist noch nicht klar.