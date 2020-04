64-Jähriger eingeklemmt

Fahrer schwer verletzt: Auto prallt gegen Hauswand

20.04.2020, 10:23 Uhr | dpa

Ein Warnzeichen markiert die Unfallstelle: Ein 64-Jähriger klemmte sich durch einen Aufprall gegen eine Hauswand, in seinem Wagen ein. (Symbolbild) (Quelle: Patrick Seeger/dpa)

In Baden-Württemberg ist es zu einem schweren Unfall gekommen: Ein Mann kommt von der Straße ab und fährt gegen eine Hauswand. Dabei verletzt er sich schwer.

Ein Mann ist im Rhein-Neckar-Kreis mit seinem Auto gegen eine Hauswand gefahren und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. Das Auto sei in Altlußheim in einer Straßeneinmündung geradeaus gefahren und dort frontal gegen das Haus geprallt, teilte die Polizei am Montag mit.

Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten in der Nacht zum Montag das Dach des Autos öffnen, um den eingeklemmten 64-Jährigen zu befreien. Der Mann kam ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Ursache dauern an.

Im Jahr 2019 sind in Baden-Württemberg laut Statistischem Bundesamt 43.805 Straßenunfälle mit Verünglückten und Toten verzeichnet worden. Damit liegt das Land in der Statistik auf Platz drei der meisten Unfälle, hinter Nordrhein-Westfalen und Bayern.