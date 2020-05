Tödlicher Unfall auf einer Landstraße

Sportwagen kracht gegen Baum – zwei junge Menschen sterben

04.05.2020, 20:23 Uhr | dpa

Tragisches Ende einer Spritztour in Baden-Württemberg: Ein 22-Jähriger und seine 18-jährige Beifahrerin kommen mit einem Sportwagen von der Straße ab. Die jungen Insassen sterben noch am Unfallort.

Ein 22-Jähriger und seine 18 Jahre alte Beifahrerin sind mit einem Sportwagen im Neckar-Odenwald-Kreis tödlich verunglückt. Das Porsche-Cabrio sei in Mosbach von einer kurvenreichen Landstraße abgekommen, teilte die Polizei mit.



Der Wagen entwurzelte demnach am linken Straßenrand mehrere Bäume, bis er in einen weiteren Baum prallte und stehen blieb. Die Insassen starben noch am Unfallort.



Warum der Wagen von der Straße abgekommen war, ist noch unklar. An dem Unfall am Sonntagabend waren keine anderen Fahrzeuge beteiligt, wie ein Polizeisprecher sagte.