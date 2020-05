Schwerer Unfall in Baden-Württemberg

Arbeiter wird von Kette an Kran hochgezogen und stürzt in den Tod

12.05.2020, 09:27 Uhr | AFP

Ein Arbeiter bedient einen Kran. Dann wird er plötzlich selbst von ihm in die Höhe gezogen und stürzt zwölf Meter in die Tiefe. Jede Hilfe kommt zu spät.

In Baden-Württemberg ist ein Arbeiter von einer Kette an einem Kran in die Höhe gezogen worden und abgestürzt. Der 51-Jährige wurde bei dem Arbeitsunfall am Montag in Ellwangen tödlich verletzt, wie die Polizei in Aalen am Dienstag mitteilte.

Der Unfall passierte auf einer Baustelle. Der Mann wurde demnach durch die Kette an dem Kran, den er selbst bedient hatte, in die Luft gezogen und stürzte anschließend aus rund zwölf Metern in die Tiefe. Er starb noch an der Unfallstelle.