Kräder kollidieren mit Wagen

Zwei Motorradfahrer sterben bei Unfällen

20.05.2020, 08:56 Uhr | dpa, joh, t-online.de

Ein Polizeiwagen steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Unfallort: Ein 23-Jähriger ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. (Quelle: Ein Polizeiwagen steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Unfallort. Foto: picture alliance/Stefan Puchner/dpa/Symbolbild/dpa)

Durch die Kollision mit einem anderen Fahrzeug, sind bei zwei Unfällen zwei Männer gestorben. Beide Male war ein Krad involviert.

Zwei Männer sind jeweils bei einem Unfall mit einem Krad ums Leben gekommen. Ein 23 Jahre alter Kradfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto am Dienstagabend gestorben. Der Mann sei in Unterfranken mit seinem Fahrzeug nach links auf eine Bundesstraße abgebogen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei kam es nach Angaben der Beamten zum Zusammenstoß mit einem Auto. Der 23-Jährige erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Auch in der Nähe von Altentreptow (Mecklenburgische Seenplatte) ist am Mittwochmorgen ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der Kradfahrer war aus bisher ungeklärter Ursache mit einem Lastwagen zusammengestoßen, wie ein Polizeisprecher erklärte. Der Unfall ereignete sich an einer Anschlussstelle der Autobahn 20. Weitere Einzelheiten seien noch nicht bekannt. Zuvor hatte der Rundfunksender Ostseewelle darüber berichtet.