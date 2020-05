Mit Kajaks und Segelbooten unterwegs

Von Unwetter überrascht – Polizei rettetet Menschen aus Chiemsee

24.05.2020, 11:56 Uhr | dpa

Plötzlich waren da die Windböen und der Starkregen. Dutzende Menschen mussten am Samstag aus dem bayerischen Chiemsee gerettet werden.

22 Menschen sind während eines aufziehenden Unwetters aus dem Chiemsee gerettet worden. Die Wassersportler waren am Samstag teils mit Kajaks, Segel- oder Elektrobooten und Stand-Up-Boards auf dem See, als starke Windböen und Starkregen einsetzten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.



An dem Großeinsatz der Wasserrettungsdienste in Oberbayern waren ein Rettungshubschrauber, 14 Rettungsboote und mehr als 70 Helfer beteiligt. Es wurde niemand verletzt.