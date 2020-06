Beim Spielen mit der Schwester

Siebenjähriger stürzt zehn Meter in die Tiefe und überlebt

07.06.2020, 10:55 Uhr | dpa

Glück im Unglück: Ein Siebenjähriger aus Rostock hat beim Spielen an einem offenen Fenster das Gleichgewicht verloren und ist knapp zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Er hat überlebt.

Ein siebenjähriger Junge hat einen Sturz aus einem Mehrfamilienhaus in Rostock aus fast zehn Metern Höhe überlebt. Beim Spielen am offenen Fenster mit seiner drei Jahre älteren Schwester verlor der Junge am Samstagabend das Gleichgewicht und fiel auf den Rasen im Hinterhof, wie die Polizei mitteilte. Seine Verletzungen waren schwer, aber nicht lebensgefährlich. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.



Die Eltern waren nicht zu Hause, hatten die Fenster verschlossen und den Schlüssel versteckt. Die zu Hause gebliebenen Kinder fanden den Schlüssel jedoch.