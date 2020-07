80 Kräfte im Einsatz

Imbiss in Berlin ausgebrannt – vier Menschen verletzt

04.07.2020, 14:29 Uhr | AFP

Feuerwehreinsatz in Berlin: bei einem Brand in einem Imbiss wurden vier Menschen verletzt. (Quelle: Die Videomanufaktur/imago images)

Vier Menschen sind in der vergangenen Nacht bei einem Brand in Berlin verletzt worden. Die Feuerwehr teilte mit, dass 80 Rettungskräfte im Einsatz waren. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar.

Bei einem Imbissbrand in Berlin haben mehrere Menschen Verletzungen erlitten. Vier Menschen seien verletzt worden, zwei davon schwer, teilte die Feuerwehr in der Nacht zum Samstag via Twitter mit. Sie seien zunächst vor Ort behandelt und dann in Krankenhäuser gebracht worden.

Update #Neukölln

Es brannte ein Imbiss im EG eines Wohn- und Geschäftsgebäudes mit Durchbrand bis in das 2. OG.

4 Personen wurden verletzt, 2 davon schwer. Alle wurden vor Ort vom #Rettungsdienst behandelt und anschließend in umliegende Krankenhäuser transportiert. pic.twitter.com/mUVsWD4M3Z — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 4, 2020

Das Feuer war den Angaben zufolge auf der Sonnenallee im Stadtteil Neukölln in einem Imbiss im Erdgeschoss ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich bis zum zweiten Stock des Wohnhauses aus. Die Feuerwehr kämpfte nach eigenen Angaben mit 80 Einsatzkräften gegen den Brand. Angaben zur Ursache des Brandes wurden bislang nicht gemacht.