Zehn Grad Unterschied

Wetter in Deutschland: Temperatursturz am Montag

Das Wetter in Deutschland verändert sich am heutigen Montag stark. Eine Kaltfront zieht auf und die Temperaturen sinken teils erheblich. Auch am Dienstag und Mittwoch soll es vielerorts kühl bleiben.

Temperatursturz zum Wochenbeginn: Während viele Deutsche am Sonntag noch die Sonne genossen, zog im Norden des Landes eine Kaltfront auf. Am heutigen Montag sinken die Temperaturen stark, stellenweise soll es auch regnen und stürmen.

Doch mit Sturmtief Wendy über der Nordsee waren am späten Sonntag im Norden und Nordwesten auch stürmische Böen bis Sturmböen erwartet worden, twitterte der Deutsche Wetterdienst (DWD).

In Berlin lag die Höchsttemperatur am Sonntag noch bei rund 28 Grad Celsius. Heute werden gerade mal 19 Grad erwartet, weil die Kaltfront im Norden aufzieht. Sie wandert im Lauf des Tages dann südwärts, meldete der DWD weiter. Der DWD rechnet im Norden mit wechselnder Bewölkung, zahlreichen Schauern und einzelnen, kurzen Gewittern. In Mitteldeutschland soll es eher heiter bis wolkig sein, nur vereinzelt soll es regnen. Über den Alpen wird es demnach anfangs noch bewölkt und trocken sein, doch später entsteht ein Regenband über Süddeutschland.

Regen prallt aufs Dach: Wetterexperten erwarten einen Temperatursturz zum Wochenbeginn.



Kaltfront zieht weiter nach Süddeutschland

Die Höchsttemperaturen am heutigen Montag liegen laut DWD bei 17 Grad an der Nordsee und bis 26 Grad im Südosten Bayerns. Die Tiefsttemperaturen sollen bei 13 bis 8 Grad liegen, in der Eifel bis 4 Grad. Vor allem im Norden Deutschlands, an der See und in den Bergen rechnen Wetterexperten mit starken bis stürmischen Böen.

Auch am Dienstag und Mittwoch bleibt das Wetter zunächst durchwachsen. Zeitweise setzt sich die Sonne durch, sonst bleibt es oft bewölkt. Die Temperaturen erreichen am Dienstag nur noch 17 Grad im Norden bis 24 Grad am Oberrhein. Am Mittwoch wird es etwas wärmer und im Süden auch sonniger und trocken. Im Norden bleibt es den Meteorologen zufolge bewölkt und hier und da fällt Regen.