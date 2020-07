Turbulente Szenen in England

Gedränge und Festnahmen nach Wiedereröffnung der Pubs

England: Nach einer dreimonatigen Zwangspause in der Corona-Krise haben die Pubs nun wieder geöffnet – und zogen direkt Menschenmassen an. (Quelle: t-online.de)

Nach mehr als drei Monaten Zwangspause in der Coronakrise haben die Pubs in England wieder geöffnet und einen Ansturm erlebt. Die befürchteten Alkoholexzesse blieben aber aus. (Quelle: t-online.de)

England hat Durststrecke in Pubs beendet

England hat die Durststrecke in den Pubs nach drei Monaten Zwangspause beendet. Die Folge: Menschenmassen und Festnahmen. Doch die Polizei zieht insgesamt eine positive Bilanz.

Nach mehr als drei Monaten Zwangspause in der Coronakrise haben die Pubs in England wieder geöffnet und einen Ansturm erlebt. Im Londoner Ausgehviertel Soho drängten sich Menschenmasse und es kam zu Festnahmen.

In den Pubs gelten strenge Auflagen, beispielsweise müssen Pub-Besucher ihre Kontaktdaten hinterlassen. Bestellungen dürfen nur am Tisch oder per App aufgenommen werden. Trotzdem wurde befürchtet, es könne zu Alkoholexzessen und Ausschreitungen kommen.

Welche Szenen sich nach der Wiedereröffnung der Pubs in England abspielten und wie die Polizei gegen auffällige Pub-Besucher vorging, sehen Sie oben im Video oder, wenn Sie hier klicken.

Verwendete Quellen: Nachrichtenagentur dpa