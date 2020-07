Mehrere Strafverfahren

Polizei zieht Lkw-Fahrer mit 4,39 Promille aus dem Verkehr

08.07.2020, 20:02 Uhr | AFP

Polizisten kontrollieren einen Lkw-Fahrer: Der 35-Jährige in Aarbergen musste die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen. (Symbolfoto) (Quelle: imago images)

Im hessischen Aarbergen wollte ein sturzbetrunkener Lkw-Fahrer seine Fracht bei der falschen Firma abliefern. Und was der Mann in seiner Wange versteckte, gefiel der Polizei auch nicht.

Die Polizei hat in Hessen einen Lastwagenfahrer mit über vier Promille Alkohol im Blut aus dem Verkehr gezogen. Der 35-Jährige hatte sich am Nachmittag in Aarbergen verfahren, wie die Polizei in Bad Schwalbach am Dienstagabend mitteilte. Er fiel Mitarbeitern einer Firma auf, weil der Mann seine Fracht bei einem falschen Unternehmen abladen wollte.

Eine Polizeistreife stoppte den Sattelzug kurze Zeit später. Ein Atem-Alkohol-Test ergab einen Wert von 4,39 Promille. Während der Blutentnahme auf der Wache fiel den Beamten eine vermeintlich geschwollene Wange des 35-Jährigen auf. Die Schwellung entpuppte sich als ein Päckchen mit mehreren Gramm Marihuana, welches der Mann im Mund aufbewahrte.

Den Lastwagenfahrer erwarten nun mehrere Strafverfahren. Seinen Führerschein musste er abgeben. Der 35-Jährige wurde zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam nach Wiesbaden gebracht.