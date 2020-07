Tote und Verletzte

Felsbrocken in Österreich stürzen auf Wanderer herab

08.07.2020, 15:28 Uhr | dpa, sth

Steig in der Bärenschützklamm: Der Vorfall ereignete sich bei Mixnitz in der Steiermark. (Symbolbild) (Quelle: image BROKER/Christian Handl /imago images)

Die steilen Hänge der Bärenschützklamm sind ein beliebtes Reiseziel. Doch diesmal stürzten Felsstücke von den Steilwänden herab. Zwei Menschen starben, mehrere wurden verletzt.

In Österreich sind bei einem Felssturz nach ersten Angaben der Polizei mehrere Wanderer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich in der Bärenschützklamm bei Mixnitz in der Steiermark. Offenbar waren mehrere Felsstücke aus den Steilwänden herausgebrochen und hatten die Wanderer getroffen.

Nach Angaben der Bergrettung sind dabei zwei Menschen getötet worden. Sieben weitere Wanderer wurden teils leicht, teils schwer verletzt, sagte ein Mitglied des Bergungsteams. Die Suche nach etwaigen weiteren Opfern war am Nachmittag noch im Gang. Die Identität der Toten und der Verletzten war zunächst unklar.

Im Hilfseinsatz waren Mitarbeiter der Alpinpolizei, der Bergrettung sowie des Roten Kreuzes und der Feuerwehr. Die Klamm ist bei Touristen sehr beliebt. Die Kalkwände ragen bis zu 300 Meter hoch in den Himmel. In der Vergangenheit kamen laut ORF jährlich rund 40.000 Besucher, um die spektakuläre, mehrstündige Wanderung über Dutzende Brücken und einige hundert Höhenmeter zu meistern.

Verwendete Quellen: Nachrichtenagentur dpa