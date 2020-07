Pandemie spitzt sich weiter zu

USA verzeichnen mehr als 66 000 Corona-Neuinfektionen

11.07.2020, 15:44 Uhr | dpa

Mitarbeiter des Gesundheitswesens schieben einen Patienten in das Brooklyn Hospital Center in Brooklyn. In der außer Kontrolle geratenen Corona-Pandemie in den USA könnten in den kommenden Monaten nach Modellrechnungen weitere Zehntausende Menschen sterben. Foto: Wang Ying/XinHua/dpa. (Quelle: dpa)