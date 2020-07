Zweiter schwer verletzt

Mann stirbt bei Explosion in Wertstoffunternehmen

16.07.2020, 11:03 Uhr | dpa

In einem Wertstoffunternehmen ist es zu einem tragischen Unglück gekommen: Zwei Arbeiter zerlegten Munition. Als diese unerwartet explodierte, riss sie einen der Männer in den Tod.

Bei einer Explosion in einem Wertstoffunternehmen in Essel (Landkreis Heidekreis) ist ein 40 Jahre alter Arbeiter tödlich verletzt worden. Ein 42-Jähriger wurde bei dem Zwischenfall am Mittwochmittag zudem schwer verletzt, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte.



Demnach zerlegten die beiden Männer Munition. Dabei sei es zu einer Verpuffung gekommen. Mit schweren Verletzungen wurde der 42 Jahre alte Mann in ein Krankenhaus gebracht, der 40-Jährige überlebte die Explosion nicht.