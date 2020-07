Sensationeller Fund

Forscher entdecken erstmals Säugetier über 6.700 Metern

19.07.2020, 23:22 Uhr | hak, dpa

Auf den höchsten Gipfeln der Erde herrschen für Mensch und Tier feindliche Bedingungen. Entsprechend spektakulär ist daher die Begegnung, die Forscher auf einem Vulkangipfel in den Anden festhalten konnten.

Auf dem Gipfel des Vulkans Llullaillaco im Norden von Chile haben Forscher in 6.739 Meter Höhe eine Blattohrmaus entdeckt. Es ist das erste Mal, dass in so großer Höhe ein Säugetier gesichtet wurde, schreiben die Wissenschaftler in der US-Fachzeitschrift "Proceedings of the National Academy of Sciences".

Die Entdeckung der Maus auf dem Gipfel lege nahe, dass die Anpassungsfähigkeit von Säugetieren an die Lebensbedingungen in so großer Höhe bislang unterschätzt worden sei, erklären die Forscher um Jay Storz von der University of Nebraska in den USA.

Die Bilder von der außergewöhnlichen Begegnung und wo sich die Fundstelle befindet, sehen Sie oben im Video oder hier.