Betrieb unter Quarantäne

174 Erntehelfer in Bayern mit Coronavirus infiziert

Erntehelfer bei der Gurkenernte: In Niederbayern sind mindestens 174 Mitarbeiter eines Betriebes mit dem Coronavirus infiziert (Symbolbild). (Quelle: imagebroker/imago images)

Erst waren nur sieben Mitarbeiter eines Bauernhofs in Niederbayern infiziert. Eine Reihentestung aller Beschäftigten zeigte jedoch: Insgesamt 174 Erntehelfer haben sich schon angesteckt.

Auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Niederbayern haben sich mindestens 174 Erntehelfer mit dem Coronavirus infiziert. Das bestätigte der Landkreis Dingolfing-Landau. Zuvor hatten lokale Medien berichtet. Am Freitagmorgen waren zunächst die Infektionen von sieben Mitarbeitern bekannt geworden.



Nach Angaben des Landkreises wurden noch am gleichen Tag alle 450 Personen des Betriebes getestet. Am Samstagabend dann das Ergebnis: Weitere 167 Tests seien positiv gewesen.

480 Personen unter Quarantäne

Der Betrieb steht nun unter Quarantäne, Mitarbeiter und Betriebsleitung dürfen das Gelände nicht verlassen. Laut "BR" handelt es sich hierbei um rund 480 Personen. Den Angaben zufolge wird dies von einem Sicherheitsdienst überwacht.







Die infizierten Personen sollen isoliert werden, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. "Es handelt sich hier zwar um eine größere Anzahl von möglichen Kontaktpersonen, aber um einen in sich geschlossenen Kreis", so der Landrat Werner Bumeder. Der Bayrische Rundfunk berichtet, es handle sich bei dem Betrieb in der Gemeinde Mamming um einen Bauernhof, der Gurken anbaue.