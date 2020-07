Virus-Hotspot in Österreich

Corona-Ausbruch am Wolfgangsee – Infiziertenzahl steigt

27.07.2020, 08:41 Uhr | sje, dpa

In St. Wolfgang in Oberösterreich haben sich mindestens 53 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Es handle sich dabei vor allem um Mitarbeiter aus den Tourismusbetrieben hieß es. Weitere Testergebnisse sollen folgen.

Die Zahl der Corona-Infektionen in mehreren Tourismusbetrieben in St. Wolfgang in Oberösterreich ist auf mindestens 53 gestiegen. Bei den Betroffenen handelt es sich nach Medienberichten aus der Nacht zu Montag überwiegend um Mitarbeiter, allerdings sei auch bei einem Urlauber das Virus nachgewiesen worden.



Damit wurden inzwischen alle am Samstag in St. Wolfgang vorgenommenen 628 Tests ausgewertet. Am Sonntag waren laut der österreichischen Nachrichtenagentur APA weitere 419 Tests vorgenommen werden, deren Ergebnisse am Montag vorliegen sollen. Von Infektionen betroffen sind nach Angaben der österreichischen Nachrichtenagentur sieben Hotels, eine Pizzeria und zwei Bars in St. Wolfgang.

Mitarbeiter von elf Betrieben infiziert



Die meisten Infizierten sind demnach Praktikanten. Der österreichische "Kurier" spricht von "26 Tourismusschülern und zwei ihrer Vorgesetzten". Es handle sich um Mitarbeiter von elf Betrieben. Ob sie sich in ihren Unterkünften oder beim Ausgehen angesteckt haben, sei unklar. Die Gemeinde gehe derzeit von einer Infektion "im Freizeitbereich außerhalb des Dienstbetriebes" aus, heißt es auf der Website der Tourismusgesellschaft Wolfgangsee.

Zwei Bars wurden bereits am Freitag geschlossen. Zudem ordneten die Behörden am Samstagabend für die örtliche Gastronomie eine Sperrstunde ab 23 Uhr an. Laut "Kurier" empfahl die Gemeinde am Abend allen Anwohnern und Urlaubern, zu Hause oder in den Unterkünften zu bleiben. Es habe sich dabei jedoch um eine reine Vorsichtsmaßnahme und ausdrücklich nicht um eine behördliche Anordnung gehandelt.

Parallelen zu Ausbruch in Ischgl

Der Ausbruch weckt Erinnerungen an den österreichischen Ski- und Partyort Ischgl in Tirol, der in der Anfangsphase der Pandemie ein Zentrum der Corona-Ausbreitung in ganz Europa war.



Insgesamt sind in Österreich aktuell etwa 1.500 Menschen mit dem Virus infiziert. Schwerpunkte bei den Neuinfektionen sind die Bundesländer Wien und Oberösterreich.