Urlaub in Corona-Zeiten

Anwohner in Bayern sauer über Touristen-Ansturm: "Wir leben hier"

26.07.2020, 12:19 Uhr | hak, rtr

Folgen der Pandemie: Anwohner in Bayern sauer über Touristen-Ansturm

Dieses Jahr suchen wohl viele nach Urlaubsalternativen, die ihre Fernreise oder ihre Fahrt in den Süden Europas wegen der Corona-Pandemie abgesagt haben. Am Walchensee im oberen Isartal bekommen dies vor allem die Anwohner zu spüren – und wehren sich jetzt. (Quelle: Reuters)

"In 30 Jahren noch nie so voll": Wegen der Corona-Pandemie verbringen viele Deutsche ihren Urlaub zu Hause – mit Folgen für die betroffenen Regionen wie hier am Walchensee. (Quelle: Reuters)