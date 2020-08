Beim Einparken übersehen

Mann überfährt Siebenjährige – Kind stirbt

05.08.2020, 18:34 Uhr | dpa

Rettungshubschrauber: In Bayern wurde ein Mädchen überfahren, musste danach von Einsatzkräften ins Krankenhaus gebracht werden (Symbolbild). (Quelle: dpa)

In Bayern will ein Mann rückwärts einparken. Er übersieht dabei ein Kind – das Mädchen erliegt ihren Verletzungen. Die Angehörigen attackieren daraufhin den Autofahrer.

Ein 71-Jähriger hat ein siebenjähriges Mädchen in Schwaben beim Einparken überfahren. Das Kind sei an seinen Verletzungen gestorben, teilte die Polizei mit. Der Mann habe das Mädchen beim Zurücksetzen auf einem öffentlichen Parkplatz in Günzburg erfasst. Die Siebenjährige habe sich mit einem Skateboard hinter dem Auto befunden.

Ein zufällig anwesender Arzt begann mit der Reanimation des schwer verletzten Kindes. Ein Rettungshubschrauber brachte es in ein Krankenhaus. Dort starb das Mädchen kurz darauf. Angehörige bedrängten den 71-Jährigen an der Unfallstelle laut Polizei körperlich und beschädigten seinen Wagen.