Wetter am Wochenende

Hochsommer kommt mit voller Wucht: Bis zu 38 Grad erwartet

06.08.2020, 11:48 Uhr | dpa, nhr

Nach wechselhaften Wochen ist der Sommer in ganz Deutschland so richtig angekommen: Es wird heiß – und zwar richtig. Die Hitze wird zu einer Belastung für Mensch und Natur.

Sonne, Hitze, Trockenheit: In den kommenden Tagen lässt das Hochsommerwetter nicht locker. Im Westen wird es am Donnerstag bei bis zu 34 Grad am wärmsten, im Südosten klettert das Thermometer laut Vorhersage bis auf 29 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Wie genau das Wetter bei Ihnen wird, sehen Sie im Video oben oder hier.





Es wird heiß: So halten Sie die Hitze aus Ihrer Wohnung fern



Am Freitag wird es laut DWD in der Spitze noch heißer: Die Höchstwerte liegen bei 30 bis 36 Grad. Auch am Wochenende setzt sich der Trend fort: Am Samstag und Sonntag liegen die Höchstwerte bei viel Sonne bei bis zu 37 Grad. Örtlich können sogar 38 Grad erreicht werden – etwa in Hessen.









Währenddessen steigt auch die Waldbrandgefahr in Deutschland weiter. Wegen der anhaltenden Trockenheit gilt vor allem in Brandenburg am Wochenende die höchste Warnstufe. In vielen anderen Regionen wird Warnstufe vier von fünf erreicht.