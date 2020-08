Im Video: Sonderweg in Skandinavien

Volle Strände, keine Regeln: So geht es an Schwedens Küste zu

12.08.2020, 12:02 Uhr | mt, t-online.de

Überfüllte Strände, keine Regeln: So pfeifen die Schweden auf Corona. (Quelle: Euronews)

Schweden setzt in der Corona-Krise auf Empfehlungen statt auf Regeln – auch an den Stränden. Die Urlauber liegen dicht an dicht, ohne Spur von Mindestabstand. Beunruhigt ist deshalb kaum jemand.

Überfüllung am Strand von Göteborg: Die Aufnahmen aus Schweden zeigen den laxen Umgang in dem skandinavischen Land mit der Corona-Pandemie. "Ich glaube nicht, dass Schweden die Sache sehr ernst genommen hat", sagt eine Strandbesucherin, die interviewt wird.

In Schweden gibt es bisher über 83.000 offiziell bestätigte Fälle mit dem neuartigen Coronavirus und über 5.700 Menschen, die daran gestorben sind.

