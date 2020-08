Neuinfektionen in Deutschland

Im Video: Darum steigen die Corona-Zahlen in Deutschland wirklich

Datenanalyse im Video: Sorgen mehr Tests für die steigenden Corona-Zahlen in Deutschland? (Quelle: t-online.de)

Die Anzahl der täglichen Corona-Infektionen steigt in Deutschland wieder an. Skeptiker führen das darauf zurück, dass mehr getestet wird. Die Datenanalyse zeigt, dass dieser Verdacht zu kurz greift. (Quelle: t-online.de)

Sind mehr Tests der Grund? Darum steigen die Corona-Zahlen in Deutschland

Die Anzahl der täglichen Corona-Infektionen steigt in Deutschland wieder an. Skeptiker führen das darauf zurück, dass momentan auch mehr getestet wird. Die Datenanalyse zeigt, dass dieser Verdacht zu kurz greift.

1.449 neue Corona-Fälle wurden am 14. August in Deutschland gemeldet, der höchste Wert seit Monaten. Die Kurve der täglichen Neuinfektionen steigt seit einigen Wochen wieder deutlich.



Skeptiker schärferer Corona-Maßnahmen führen den Anstieg allein auf ein erhöhtes Testaufkommen zurück. Die Argumentation: Wer mehr testet, findet auch mehr Corona-Fälle. Ob an dieser Aussage etwas dran ist, hat t-online.de anhand der deutschen Corona-Testdaten analysiert.





Inwiefern ein erhöhtes Testaufkommen tatsächlich für die steigenden Corona-Fallzahlen in Deutschland verantwortlich ist, wie sich die Pandemie derzeit in Deutschland entwickelt und warum die Corona-Fallzahlen steigen, sehen Sie oben in unserer Animation. Sie finden den Beitrag auch hier.