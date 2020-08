Schweres Unglück in Indien

Kleinkind war einen Tag lang verschüttet, jetzt wurde es gerettet

Die Hoffnung auf Überlebende war nahezu verflogen. Doch nun gelang Rettungskräften doch noch Erstaunliches: Einen Tag nach dem Einsturz eines Wohnhauses in Indien ziehen sie einen Vierjährigen aus den Trümmern – lebend.

Das Unglück in der westindischen Stadt Mahad, 120 Kilometer südlich von Mumbai, hatte sich am Montagabend ereignet. Ein fünfstöckiges Wohnhaus mit 47 Wohnungen war eingestürzt. Die Behörden schätzen, dass bei dem Einsturz bis zu 60 Menschen verschüttet wurden.

Einen Tag nach dem Einsturz eines fünfstöckigen Wohnhauses in Indien haben Rettungskräfte einen vierjährigen Jungen aus den Trümmern geborgen. Vor Ort löste die Rettung großen Jubel aus. Denn bis dahin konnten Rettungskräfte und freiwillige Helfer nur Leichen bergen. Mindestens elf Todesopfer wurden bereits verzeichnet, nach Dutzenden Vermissten wird noch gesucht.

