Sechs Meter tiefe Grube

NRW: Vierjähriger stürzt auf Sportplatz in Schacht

31.08.2020, 03:28 Uhr | dpa

Ein Kind ist auf einem Sportplatz in Nordrhein-Westfalen in einen etwa sechs Meter tiefen Schacht gefallen. Der Vierjährige erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

Ein vier Jahre alter Junge ist auf einem Sportplatz in Grevenbroich in Nordrhein-Westfalen in einen Lichtschacht gestürzt und schwer verletzt worden. Der Schacht sei etwa sechs Meter tief, teilte die Polizei mit. Der Junge sei von seinem Vater gerettet und dann per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden.



Das Unglück passierte am Sonntagnachmittag. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich der Vierjährige mit weiteren Kindern und Erziehungsberechtigten auf dem Sportplatz im Grevenbroicher Stadtteil Neurath und spielte dort. Warum er in den Schacht fallen konnte, war noch unklar.