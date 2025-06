Seit 2011 reist der SPD-Politiker nach eigenen Angaben zweimal jährlich nach Israel. Dieses Mal, auch wenn politische Termine mit auf der Agenda waren, sei der Besuch jedoch privater Natur gewesen, berichtet der 42-Jährige. Unter anderem plante er am Freitag in Tel Aviv die Pride Parade zu besuchen. Als er jedoch die Nachricht des Angriffs las, war ihm klar: "Das ist jetzt Krisenmodus", so Roloff. "Das öffentliche Leben in der Stadt sei komplett heruntergefahren worden."