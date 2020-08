Tragischer Vorfall im Raum Augsburg

13-Jähriger stirbt zwei Tage nach einem Arbeitsunfall

31.08.2020, 10:43 Uhr | dpa

Ein 13-Jähriger half seinem Vater beim Verladen eines Lkws – und wurde dabei von einem Stahlträger am Kopf getroffen. Zwei Tage später ist das Kind nun an seinen Verletzungen gestorben.

Zwei Tage nach einem Arbeitsunfall ist ein 13-Jähriger aus dem Raum Augsburg am Sonntag im Landeskrankenhaus Feldkirch in Österreich gestorben. Das berichtete die Polizei am Sonntagabend.

Der Sohn eines Lkw-Fahrers war am Freitag bei Verladearbeiten in Doren bei Bregenz von einem Stahlträger am Kopf getroffen und schwerst verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft wird ein Sachverständigen-Gutachten in Auftrag geben, hieß es.