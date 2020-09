Wetter-Kolumne im Video

Es ist Badewetter angesagt – zumindest für die meisten

Badewetter in weiten Teilen Deutschlands: Die Meteorologin Michaela Koschak gibt einen ausführlichen Wetter-Ausblick für das Wochenende. (Quelle: t-online)

Hoch Kevin bringt bade-taugliche Temperaturen nach Deutschland. Doch Vorsicht: Mancherorts braucht es trotzdem eine Regenjacke. t-online gibt einen Wetter-Ausblick auf das ganze Wochenende.

"Pack die Badehose ein", singt Conny Froboess in ihrem legendären Hit aus dem Jahr 1951. Diese Sommer-Stimmung wiederholt sich dieses Wochenende. Denn das Hoch Kevin treibt die Temperaturen in weiten Teilen Deutschland in die Höhe. Doch Vorsicht: Trotzdem bleibt es nicht überall trocken. Die Meteorologin Michaela Koschak gibt einen ausführlichen Wetter-Ausblick.

