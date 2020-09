Video zeigt Angriff

Unbekannter schießt auf US-Polizisten

13.09.2020, 13:51 Uhr | ssp, dpa

In einem Vorort der US-Metropole Los Angeles hat sich ein Unbekannter einem Streifenwagen genähert. Offenbar ohne Vorwarnung eröffnete er das Feuer auf zwei Polizisten. Sie wurden schwer verletzt. (Quelle: t-online)

Es sind erschreckende Szenen: Ein Angreifer hat in einem Vorort von Los Angeles das Feuer auf zwei Polizisten eröffnet. Während beide in Lebensgefahr schweben, ist der Täter auf der Flucht.

Zwei Polizisten sind am Samstagabend in ihrem Streifenwagen in einem Vorort der US-Metropole Los Angeles von einem Unbekannten aus dem Hinterhalt beschossen worden. Die beiden Beamten, ein Mann und eine Frau, sind lebensgefährlich verletzt worden. Ein Video, das den Vorfall zeigt, teilte die Polizei Los Angeles County auf Twitter.

Laut offiziellen Angaben hätten die Beamten bei dem Vorfall in Compton mehrere Schusswunden erlitten und seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Unbekannte sei noch auf freiem Fuß.

Das Video, dass den Angriff auf die beiden Polizeibeamten zeigt, sehen Sie oben im Artikel. Alternativ finden Sie das Video hier.