In Grube gerollt

45-Jähriger wird unter Bagger begraben und stirbt

14.09.2020, 12:18 Uhr | dpa

Ein Bagger: In Baden-Württemberg ist ein Mann von seinem Gefährt überrollt worden. (Symbolbild) (Quelle: Steffen Unger/imago images)

Bei einem tragischen Unglück in Baden-Württemberg ist ein 45-Jähriger unter seinem Bagger begraben worden. Aus ungeklärten Gründen verselbstständigte sich das Gefährt.

Bei einem Arbeitsunfall in einem Gewerbepark in Hartheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist ein Baggerfahrer unter seine Maschine geraten und gestorben. Das Unglück geschah, als der Bagger aus bislang unbekannter Ursache in eine Grube rollte, teilte die Polizei mit.

Der 45-jährige Fahrer habe bei dem Unglück am vergangenen Samstag noch versucht, aus dem Führerhaus zu springen, wurde aber unter dem schweren Gefährt begraben. Wenig später erlag er seinen tödlichen Verletzungen.