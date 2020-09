Wetter-Kolumne im Video

Ein letzter Tag Sommer – bevor ab Donnerstag die Kälte kommt

Ein letzter Tag Sommer: Wetter-Kolumnistin Michaela Koschak erklärt im Video, welche Temperaturen uns am Mittwoch erwarten (Quelle: t-online.de)

Am Mittwoch lohnt noch einmal der Gang in die Sonne – und das bei Temperaturen mit bis zu 28 Grad. Denn schon ab Donnerstag ist es mit den sommerlichen Temperaturen wieder vorbei.

Heute lohnt es sich, nochmal die Sonne zu genießen. Denn schon am Donnerstag zieht herbstliche Atlantikluft in Richtung Deutschland und sorgt für deutliche Abkühlung. Wie das Wetter am Mittwoch wird und welche Temperaturen uns erwarten, sehen Sie oben im Video – alternativ finden Sie den Beitrag auch hier.

Michaela Koschak arbeitet seit 2019 als Wetter-Kolumnistin für t-online und kommentiert und erklärt regelmäßig Wetterphänomene.

