Animationen zeigen Wetterumschwung

Wo es bald dauerhaft regnet und schon der erste Schnee fällt

Kälteeinbruch und sinkende Schneefallgrenze: Animationen zeigen, wie sich das Wetter in Deutschland verändern wird. (Quelle: t-online)

Nach vielerorts hochsommerlichen Temperaturen und viel Sonnenschein kündigt sich ein Kälteinbruch für Deutschland an. Animationen zeigen, wie sich das Wetter in bestimmten Regionen verändern wird. (Quelle: t-online)

Mit den sommerlichen Temperaturen ist es nun endgültig vorbei. Das Wetter schlägt um – und es wird ungemütlich. Was genau auf Deutschland zukommt, zeigen anschauliche Wetter-Filme.

Nach einem außergewöhnlich warmen Spätsommer kündigt sich in Deutschland nun ein abrupter Kälteeinbruch an. Animationen zeigen, wie genau sich das Wetter in diversen Regionen Deutschlands verändern wird.



Niederschläge nähern sich und auch die Schneefallgrenze sinkt deutlich. Bereits am Donnerstag läuft das Hoch "Manfred" langsam aber sicher aus. Mit dem Tief, das in der Nacht zum Freitag heranzieht, kündigt sich dann Dauerregen an.

Was die Animationen über den nahenden Kälteeinbruch verraten, mit welchen Temperaturen Sie rechnen dürfen und wie das Wetter generell bei Ihnen wird, sehen Sie im Video oben. Sie finden den Beitrag auch hier.