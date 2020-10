US-Staat Oregon

Dreijähriges Kind findet Waffe – und erschießt sich versehentlich

13.10.2020, 09:42 Uhr | t-online, ron

Strengere Waffengesetze: In den USA demonstrieren auch Kinder für schärfere Waffengesetze – bisher vergeblich. (Symbolfoto) (Quelle: snapshot/imago images)

Ein dreijähriges Kind im US-Staat Oregon findet im Elternhaus eine Waffe. Es schießt sich aus Versehen selbst in den Kopf und stirbt an den Verletzungen.

Es ist eine besonders traurige Nachricht: Wie die US-Nachrichtenseite "Today" meldete, ist in Aloha im US-Bundesstaat Oregon ein dreijähriger Junge an den Folgen einer Schussverletzung gestorben. Das Kind hatte eine Pistole im Elternhaus gefunden und sich versehentlich selbst erschossen, erklärte das Büro des Sheriffs in Washington County.



3-year-old Boy Dead After Shooting Incident On Friday, October 9, 2020, at 9:49 p.m., Washington County Sheriff’s... Gepostet von Washington County Sheriff's Office am Samstag, 10. Oktober 2020

Der tragische Vorfall ereignete sich bereits am vergangenen Freitagabend. Laut "Today" hatten Familienmitglieder sofort den Notruf kontaktiert. Daraufhin wurde der Junge ins Krankenhaus eingeliefert, in dem er aber kurz vor Mitternacht für tot erklärt wurde. Die Untersuchungen sind nach Angaben des Polizeireviers noch nicht abgeschlossen.

Wie "Today" weiter berichtet, haben im Jahr 2019 in den USA mehr als 240 Kinder versehentlich mit einer Waffe einen Schuss ausgelöst. Das endete in 100 Fällen tödlich.