Nach Beschwerden

Schwimmbad verbietet zu knappe Bikinis

14.10.2020, 19:23 Uhr | mab, t-online

Niederrhein-Therme in Duisburg: Zu knappe Bikinis sind hier verboten. Darauf weisen nun Schilder hin. (Quelle: Hans Blossey/imago images)

Zu knappe Bikinis sind in der Niederrhein-Therme in Duisburg tabu. "Unzureichende Badekleidung" ist nicht gestattet. Darauf weisen neue Schilder hin. Beschwerden bestimmter Besucher hatten zu dem Schritt geführt.

In der Duisberger Niederrhein-Therme sind zu knappe Bikinis verboten. Darauf weisen nun entsprechende Schilder hin. "Im Interesse aller anwesenden Gäste weisen wir Sie ausdrücklich darauf hin, dass unzureichende Badekleidung (String-Tangas, Brazilian Bikinis etc.) in unserer Therme nicht gestattet sind", heißt es auf den Schildern.

Neue Schilder, aber altes Verbot

Dabei sind zwar die Schilder neu – nicht aber das Verbot. Sie dienen nur einem Zweck: den Mitarbeitern dabei zu helfen, das Verbot vor den Gästen durchzusetzen.

In der Vergangenheit hätten sich immer wieder Familien mit Kindern und andere Badegäste über allzu knappe Bikinis beschwert, begründet eine Mitarbeiterin des Betriebes die Maßnahme gegenüber der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung".