Nach Kellerbrand

Feuerwehr rettet Frau und ihre Kanarienvögel

16.10.2020, 20:43 Uhr | sle, t-online

Ein Kellerbrand kann sich schnell im ganzen Haus ausbreiten. Bewohner müssen dann überstürzt ihre Wohnungen verlassen – meist ohne ihre Käfigtiere. Doch die Feuerwehr Bad Salzuflen lässt niemanden zurück.

Feuerwehrleute in Bad Salzuflen in NRW haben eine Frau und zwei Kanarienvögel aus einer Wohnung gerettet. Im Keller eines Hauses brach am Freitagmittag ein Feuer aus. Wie die Feuerwehr Bad Salzuflen mitteilte, zog dichter Rauch vom Keller ins Treppenhaus. Eine Frau, die im Erdgeschoss wohnt, musste mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Rauch hatte sich auch in ihrer Wohnung ausgebreitet und ist deshalb nicht mehr bewohnbar. In der Wohnung flogen auch die beiden Kanarienvögel der Bewohnerin herum. Diese wurden von der Feuerwehr eingefangen und ebenfalls in Sicherheit gebracht.



Das Feuer im Keller konnten die 35 Einsatzkräfte schnell löschen. Die Polizei ermittelt nun, warum das Feuer im Keller ausbrach.