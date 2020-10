Prognose für den Wochenstart

Hier Regen, da Sonne – Deutschland beim Wetter zweigeteilt

17.10.2020, 14:35 Uhr | dpa

Dicker Nebel: Den gibt es am Sonntag vor allem im Süden. Doch dann kann die Sonne rauskommen. (Quelle: imago images)

Der Sonntag startet mit Nebel: Dann teilt sich das Wetter das Land in zwei Bereiche. Im Südwesten gibt es Sonnenschein – im Norden sieht es ganz anders aus. Das hält sich auch zu Beginn der Woche.

Weiter wechselhaft, aber etwas milder wird das Wetter in Deutschland in den kommenden Tagen. Der Sonntag startet mit vielen Wolken und Regen, im Laufe des Tages aber lockert der Himmel über dem Land auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 und 14 Grad. Vor allem im Süden kann die Sicht vormittags von Nebel getrübt werden.





Zum Wochenbeginn bleibt der Himmel im Norden bewölkt, vereinzelt kann es auch regnen. Im Südwesten hingegen bleibt es meist trocken, im Süden kann auch mal die Sonne rauskommen. Die Temperaturen steigen auf 10 bis 16 Grad. Der zweigeteilte Trend setzt sich laut DWD auch am Dienstag fort. Im Süden wird es nach morgendlichem Nebel bei bis zu 18 Grad freundlich. Im Norden Deutschlands bleibt es bei 11 Grad wolkig und regnerisch.