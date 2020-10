Wildpark in Shanghai

Touristen sahen zu: Bären zerfleischen Wärter

20.10.2020, 17:52 Uhr | t-online, sms

Während einer Bustour durch die "Wild Beast Area" eines Tierparks müssen Touristen mit ansehen, wie ein Wärter von acht Bären getötet wird. Seine Kollegen hatten noch versucht ihm zu helfen.

Die "Wild Beast Area" in einem Wildpark in Shanghai ist bei Touristen besonders beliebt. Doch am Samstag wurde vor den Augen der Besucher ein Mitarbeiter des Tierparks von acht Bären angegriffen.

Zoowärter versuchten ihren Kollegen zu retten

Der Zoo-Mitarbeiter habe laut "Dailystar" den Touristen-Bus verlassen und war daraufhin angegriffen worden. Während die Bären auf den Mitarbeiter losgingen, versuchten seine Kollegen mit fünf Fahrzeugen, das Rudel aufzuschrecken, wie "Bild" berichtet. Da zwischen den Fahrzeugen und den Bären ein kleiner Teich lag, haben sich die Bären jedoch nicht verschrecken lassen.

In unmittelbarer Nähe fuhr der Touristen-Bus weiter durch den Park. Einer der Besucher filmte die Szene. Zunächst sehen die Touristen einen Mann am Boden liegen, dann wird ihnen klar, was gerade passiert.

"Wild Beast Area": Bären laufen frei herum

Der Tierpark Shanghai bietet den Bären in der "Wild Beast Area" freien Auslauf. Deshalb werden Touristen in einem mit Gittern gesicherten Bus durch die Zone gefahren, ein Ausstieg ist verboten.

Der Fall des getöteten Wärters hat nun laut "focus.de" eine Debatte über Zoos ausgelöst. Um solche Unfälle künftig zu vermeiden, sollten Zoos geschlossen und die Tiere frei gelassen werden. Aber auch der Mangel an Sicherheitsmaßnahmen in Shanghai wird kritisiert. Der Park wurde jetzt geschlossen und versprach, die Sicherheit zu erhöhen.