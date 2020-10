Biss in den Oberschenkel

Speerfischer bei Hai-Attacke in Australien schwer verletzt

26.10.2020, 09:54 Uhr | dpa

Schild warnt an einem Strand in Australien vor Haien: 2020 wurden in Downunder schon sieben Menschen von den Raubfischen getötet. (Symbolfoto) (Quelle: Rebecca Le May/dpa)