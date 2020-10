Wetter-Kolumne im Video

Frühlingshafte Temperaturen zum Start in den November

Zum Start in den November wird es nachts in der Regel richtig kalt. Am Wochenende erreichen wir in der Nacht dagegen zweistellige Temperaturen, tagsüber wird es mild und immer wieder sogar sonnig.

Nur zehn Grad am Tag und rund vier Grad in der Nacht: solche Temperaturen sind eigentlich typisch für den Übergang von Oktober zu November. Doch in diesem Jahr sieht das anders aus. In den kommenden Tagen können wir schon nachts mit bis zu zwölf Grad rechnen. Wie frühlingshaft mild das Wetter am Wochenende bei Ihnen wird, erklärt Expertin Michaela Koschak in ihrer Video-Kolumne.

Michaela Koschak hat an der FU Berlin Meteorologie studiert und ist vielen aus dem Fernsehen bekannt. Unter anderem für Sat.1, MDR und NDR hat die 43-Jährige das Wetter präsentiert. Außerdem ist sie Buchautorin.

Michaela Koschak arbeitet seit 2019 als Wetter-Kolumnistin für t-online und kommentiert und erklärt regelmäßig Wetterphänomene.

Wie sie das kommende Wettergeschehen einschätzt, sehen Sie im Video.