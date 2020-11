Bei Wohnungssanierung

Gerüst eingebrochen: 66-Jähriger stirbt in Remscheid

12.11.2020, 14:10 Uhr | dpa

Rettungswagen im Einsatz: Ein Arbeiter in Remscheid starb, nachdem ein Baugerüst einstürzte. (Symbolbild) (Quelle: Nicolas Armer/dpa)

Bei einem tragischen Baustellen-Unfall wird der Mann bei einem Sturz aus bis zu drei Metern Höhe von Gerüstteilen verschüttet und kommt ums Leben. Ein Arbeitskollege des Getöteten überlebt leicht verletzt.

Beim Zusammenbruch eines Baugerüsts in Remscheid ist ein 66 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Der Solinger habe gemeinsam mit einem 44-Jährigen eine Wohnung saniert, als das Gerüst einbrach, teilte die Polizei in Wuppertal am Donnerstag mit.

Der 66-Jährige sei bis zu drei Meter tief gestürzt und unter Gerüstteilen verschüttet worden. Der 44 Jahre alte Arbeiter überlebte leicht verletzt. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf.