Brand auf Intensivstation

Feuer bricht in Corona-Klinik aus – zehn Menschen sterben

15.11.2020, 10:54 Uhr | rtr

Piatra Neamt (Archivbild): In Rumänien starben Menschen beim Brand in einer Klinik. (Quelle: Walter Bibikow/imago images)

Unglück in Rumänien: Zehn Menschen starben beim Brand in einer Klinik, das Krankenhaus behandelte Corona-Patienten. Sieben weitere Menschen wurden bei dem Feuer verletzt.

Bei einem Feuer in einer Klinik für Corona-Patienten in Rumänien sind am Samstag zehn Menschen getötet worden. Der Brand sei aus bislang ungeklärter Ursache auf der Intensivstation des Bezirkskrankenhauses von Piatra Neamt im Nordosten des Landes ausgebrochen, teilten die Behörden mit. Dabei seien auch sieben Menschen verletzt worden. Sie seien in einem kritischem Zustand.

Es ist das folgenreichste Feuer in Rumänien seit dem Brand in einem Nachtklub in der Hauptstadt Bukarest im Jahr 2015. Damals starben 65 Menschen.