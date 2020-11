Kollision mit Lastwagen

Kleinbus mit Schülern an Bord verunglückt – Fahrer stirbt

16.11.2020, 18:48 Uhr | dpa

Unfall in Dunningen: Einsatzkräfte der Rettungsdienste arbeiten an einer Unfallstelle, an der ein Kleinbus mit Schülern an Bord frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen war. (Quelle: Ralf Graner/dpa)