Reicher Mann und Sklave

Forscher machen spektakulären Fund in Pompeji

23.11.2020, 20:18 Uhr | dpa, hak, HKA

Vom Vulkanausbruch in Pompeji überrascht: Die Forscher sind von den gut erhaltenen Überresten der beiden Männer begeistert. (Quelle: t-online)

Archäologen ist die Rekonstruktion zweier antiker Opfer der historischen Vulkan-Katastrophe in Pompeji gelungen. Die Überreste der beiden Männer waren bei Grabungen im Bereich einer Vorstadtvilla gefunden worden. (Quelle: t-online/Reuters)

Spektakulärer Fund in Pompeji: Forscher entdecken antike Vulkan-Opfer

Ein Vulkanausbruch löschte die Stadt Pompeji 79 nach Christus binnen Minuten aus. Bis heute tauchen immer wieder Überreste aus den Ruinen auf. Ein neuer Fund ist besonders beeindruckend.

Archäologen in Pompeji ist die aufsehenerregende Rekonstruktion zweier antiker Opfer der historischen Vulkan-Katastrophe am Golf von Neapel gelungen. Die Überreste der beiden Männer, die vermutlich der Ausbruch des Vesuvs am 25. Oktober 79 nach Christus überraschte, wurden bei Grabungen im Bereich einer Vorstadtvilla gefunden.

Die Fachleute zeigten sich begeistert, wie viele Details über das Duo, etwa zu ihrer Kleidung, sie ermitteln konnten. Die Erkenntnisse über die Männer wurden möglich, weil die Skelette in Hohlräumen unter erstarrter Vulkan-Asche gelegen hätten, hieß es. Nach einer verbreiteten Methode konnten Abgüsse der Körper gefertigt werden.

Aufnahmen vom Fundort, die Rekonstruktion der beiden Männer und was die Forscher über ihr Leben erfahren konnten, sehen Sie im Video oben oder hier.