Wetter-Kolumne im Video

Hier drohen diese Woche besonders frostige Nächte

23.11.2020, 07:55 Uhr | Michaela Koschak

Reichlich Nebel, frostige Nächte: Der November zeigt sich weiterhin frisch. In einzelnen Regionen wird man diese Woche dennoch eine Sonnenbrille brauchen. In anderen dagegen einen Regenschirm. (Quelle: t-online)

Reichlich Nebel, frostige Nächte: Der November zeigt sich weiterhin frisch. In einzelnen Regionen wird man diese Woche dennoch eine Sonnenbrille brauchen. In anderen dagegen einen Regenschirm.

Auch in dieser Woche ist vor allem in den frühen Morgenstunden deutschlandweit mit reichlich Nebel zu rechnen, sagt Wetterexpertin Michaela Koschak. Doch einzelne Regionen können sich dennoch über viel Sonne freuen. In anderen Teilen wird es dagegen ordentlich nass. Und nachts wird es mancherorts äußerst frostig. Wie genau das Wetter diese Woche in Ihrer Region wird, erklärt Expertin Michaela Koschak in ihrer Video-Kolumne.







Michaela Koschak hat an der FU Berlin Meteorologie studiert und ist vielen Zuschauern aus dem Fernsehen bekannt. Unter anderem für Sat.1, MDR und NDR hat die 43-Jährige das Wetter präsentiert. Außerdem ist sie Buchautorin. Sie arbeitet seit 2019 als Wetter-Kolumnistin für t-online und kommentiert und erklärt regelmäßig Wetterphänomene.

Wie sie das kommende Wettergeschehen einschätzt, sehen Sie im Video.