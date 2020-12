Wetter-Kolumne im Video

Hier könnte es an Weihnachten Schnee geben

17.12.2020, 19:29 Uhr | t-online

Wetter-Kolumne im Video: In welchen Regionen Deutschlands es Weihnachten Schnee geben könnte und in welchen eher nicht. (Quelle: t-online)

Eine Woche ist Weihnachten noch hin. Doch schon jetzt lassen sich erste Schnee-Prognosen treffen. Wo es richtig frostig werden könnte und wo nicht, erklärt Michaela Koschak im Video.



Während am vierten Adventswochenende vielerorts zweistellige Temperaturen und Sonne eher für wenig Weihnachtsstimmung sorgen dürften, könnten sich für Weihnachten frostigere Zeiten abzeichnen. In einigen Regionen könnte es sogar schneien. Meteorologen gehen bisher von zwei möglichen Szenarien aus. Wie genau das Wetter in Ihrer Region wird, erklärt Expertin Michaela Koschak in ihrer Video-Kolumne.

Michaela Koschak hat an der FU Berlin Meteorologie studiert und ist vielen Zuschauern aus dem Fernsehen bekannt. Unter anderem für Sat.1, MDR und NDR hat die 43-Jährige das Wetter präsentiert. Außerdem ist sie Buchautorin. Sie arbeitet seit 2019 als Wetter-Kolumnistin für t-online und kommentiert und erklärt regelmäßig Wetterphänomene.

Wie sie das kommende Wettergeschehen einschätzt, sehen Sie im Video.